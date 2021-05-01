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Драма в трех актах: адвокат повеселил сеть историей рассмотрения одного дела

Драма в трех актах: адвокат повеселил сеть историей рассмотрения одного дела
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Старая поговорка гласит, что "в каждой шутке есть доля шутки", главное воспринять ситуацию с юмором. Так как многие забавные истории базируются на реальных событиях, то неудивительно, что интернет пестрит креативом творческих людей.

Одной из таковых историй поделился в Фейсбук адвокат Артем Донец, который составил свою "драму в трех актах" на основании одного реального дела.  

Акт первый. Пролог. "Хурма под искусственным освещением".

"В хмурную погоду (именно такую, а не мрачную), когда низкие свинцовые тучи низко висели над городом Хмельницким как дирижабли Гинденбург, следователь нажал Enter на компьютере Pentium 4 и начал проводить обзор веб ресурса", - написал он. 

Акт второй. "Слабоумие и отвага".

"Следователь бдительным оком осмотрел протокол опера, и сразу понял - эти бандиты окончательно обнаглели, пора наказывать! Решительным движением аналитического органа следователь без колебаний постановил: признать нематериальную вещь, которая не имеет никакой формы или отражения в материальном мире - вещественным доказательством по делу. Я следователь, я все могу! 

... и так мечтательно, подняв глаза к потолку и закусив кончик карандаша про себя подумал: надо будет еще энтропию арестовать, и название бозона Хиггса. Потому что в полицию обратился господин Мудайлюк, с патентом на название какой-то неизвестной фигни, и просит запретить всю фигню называть своим патентом", - написал он. 

Часть третья. "Апофигей феерии". Заключительная. С канканом и профурсетками.

"... прокурор был опытный и опасный. По крайней мере он так думал. (Ему так говорила мама). 

Пробежав глазками протокол оперов и постановление следователя, прокурор размахнулся подписью на бумаге. Она у него была хорошая, "выработанная". Подписывая любую процессуальную "пургу" эта подпись, вжух! и делала магию! (Так говорил ему стажер, который тайком уже также "вырабатывал" хорошую прокурорскую подпись. Ну, типа как у нотариуса, но прокурорскую). 

Его подпись, если красиво и по-богатому расписаться на бумажке, могла "доказывать вину лиц" (несуществующую) "в совершении преступления" (которого не было).

Или (если перед заседанием посетить кабинет) следственному судье "подсветить моменты по делу".

Ну или попросить сделать то, что невозможно: арестовать биткоины, замедлить вращение планеты, или как Топаз отдать команду и запретить что-либо делать из доменным названием.

Хорошая подпись она такая, может все!

Потому что иногда, хорошая подпись - это действительно совсем все, на что ты способен", - завершил повествование Донец. 

Как сообщалось ранее, накануне сеть повеселил необычный заказ, пришедший украинскому дизайнеру, которому заказали рекламу раковарни.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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