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Любопытная дочь нардепа ворвалась в прямой эфир и повеселила ведущих (видео)

Любопытная дочь нардепа ворвалась в прямой эфир и повеселила ведущих (видео)
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок попал в курьезную ситуацию в прямом эфире канала "Украина 24". 

Об этом он сообщил у себя в Фейсбук. 

"Тот момент, когда хочешь дать комментарий по закону о земле, но твоя дочь заходит в кадр, потому что очень хочет познакомиться с ведущими", - написал он. 

На запись отреагировала ведущая телеканала Алена Цинтила. 

"Мы всегда счастливы знакомиться с прекрасными людьми! И уже теперь очень хотим познакомиться с Соломийкой. Следующее включения - только с ней", - написала она. 

Как сообщалось ранее, недавно в курьезную ситуацию попал депутат эстонского парламента Тармо Круузимяе, во время ZOOM-заседания Рийгикогу он случайно нажал на кнопку предоставления слова и другие депутаты смогли увидеть, как тот курит электронную сигарету и слушает музыку, лежа на кровати. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

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Батькивщина, Курьезы, Сергей Евтушок.
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