Любопытная дочь нардепа ворвалась в прямой эфир и повеселила ведущих (видео)

Народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок попал в курьезную ситуацию в прямом эфире канала "Украина 24".

Об этом он сообщил у себя в Фейсбук.

"Тот момент, когда хочешь дать комментарий по закону о земле, но твоя дочь заходит в кадр, потому что очень хочет познакомиться с ведущими", - написал он.

На запись отреагировала ведущая телеканала Алена Цинтила.

"Мы всегда счастливы знакомиться с прекрасными людьми! И уже теперь очень хотим познакомиться с Соломийкой. Следующее включения - только с ней", - написала она.

Как сообщалось ранее, недавно в курьезную ситуацию попал депутат эстонского парламента Тармо Круузимяе, во время ZOOM-заседания Рийгикогу он случайно нажал на кнопку предоставления слова и другие депутаты смогли увидеть, как тот курит электронную сигарету и слушает музыку, лежа на кровати.