Эстонский депутат по-домашнему предстал перед коллегами во время Zoom-заседания парламента (видео)

В Эстонии обсуждают действия депутата парламента страны Рийгикогу Тармо Круузимяе. Народный избранник подключился к Zoom-заседанию эстонского парламента в не самом приглядном виде.

В ходе беседы политики обсуждали проблему климатической нейтральности, и также методы ее достижения в Эстонии до 2035 года. В какой-то момент слово было предоставлено и самому Тармо Круузимяе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

В это время с ним установили удаленное соединение. Глазам других депутатов предстал сам Круузимяе, лежащий полуодетым на кровати в довольно расслабленном виде. При этом политик курил электронную сигарету и параллельно слушал музыку.

В итоге ответа от депутата в парламенте так и не услышали и перешли к обсуждению следующего вопроса.

"У нас 4 часа подряд продолжалось заседание. Уместно ли за эти 4 часа попить воды? Пригладить волосы? ", - объяснял позже свое поведение депутат. А вот в канцелярии парламента указали, что во время онлайн-заседаний нет особых правил относительно одежды и курения сигарет.

Напомним, в Канаде политик предстал голым во время видеозвонка с коллегами.