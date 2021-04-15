"Досадная ошибка": политик прославился, появившись голым на рабочем совещании в Zoom (фото)

В глупую ситуацию попал канадский политик Уильям Амос. Мужчина появился обнаженным во время видеозвонка с коллегами.

Об этом сообщает BBC.

"Мое видео было случайно включено, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки", - рассказал Амос.

В сети опубликовали скриншот, на котором политик держит мобильный телефон над интимными частями тела. В кадр он попал стоящим за стулом возле стола между знаменами Квебека и Канады.

По словам активиста партии "Блок Квебек" Канады Клода Де Бельфёйя, представители партии должны помнить о наличии галстука и пиджака.

"Мы увидели, что участник находится в отличной физической форме, но я думаю, что участникам следует напомнить о необходимости быть осторожными и контролировать камеру", - отметил политик.

Напомним, конгрессмен-республиканец Том Эммер выступил на онлайн слушаниях Комитета по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США с видео, где он выступает верх ногами. Также в США суд повеселил адвокат Род Понтон, выступивший онлайн в образе кота.