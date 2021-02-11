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Конгрессмен повеселил коллег, появившись на слушаниях в необычном видео

Конгрессмен повеселил коллег, появившись на слушаниях в необычном видео
11:05 Сегодня Телеграф

Конгрессмен-республиканец Том Эммер присоединился к слушаниям Комитета по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США - Палаты представителей по Zoom, но не разобрался с настройками, чем повеселил коллег.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Лентач".

"Я извиняюсь, мистер Эммер, с вами все нормально?", - прервала выступление конгрессмена председательствующая под смешки из зала, на что он невозмутимо ответил: "Да".

 Эммеру сообщили, что он отображается вверх тормашками.

 "Я не знаю, как это исправить", - ответил конгрессмен, на что получил ряд советов, а также предложение от кого-то из участвующих в слушаниях: "Встаньте на голову!".

Палата представителей

Также в зале звучали реплики "Ну хотя бы не кот!", намекая на недавний случай, когда техасский адвокат Род Понтон появился в образе кота на онлайн-заседании суда по видеосвязи в Zoom.

 Впоследствии общими усилиями конгрессменам удалось "перевернуть" Эммера и слушания продолжились.

 Конгрессмен разобрался с Zoom

Под видео появилось множество комментарией, в которых пользователи шутят и предполагают, что конгрессмен находился в южном полушарии - в Австралии.

комментарии пользователей

Как сообщалось, голландский журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальному совещанию министров обороны стран Европейского союза. На снимке была видна часть пароля для входа в видеоконференцию. Этим смог воспользоваться журналист, чтобы проникнуть на конференцию.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 194

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США, Конференция, Конгрессмен, ZOOM.
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