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В США адвокат появился в суде в виде мультяшного кота (видео)

В США адвокат появился в суде в виде мультяшного кота (видео)
Обновлено 08:21 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В США техасский адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании суда в образе кота. Заседание проходило по видеосвязи в Zoom и юрист не разобрался с программным фильтром.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Кровавая Барыня".

Сообщается, что адвокат по ошибке включил фильтр и появился в образе грустного кота в суде. Он не смог разобраться с настройками программы и убрать фильтр. 

"Я здесь, в прямом эфире, я не кот", — сказал защитник.

"Я это вижу", - невозмутимо ответил судья.

Также судья посоветовал проверять настройки Zoom после того, как компьютером пользовались дети.

"Какие же коты судопроизводные", - шутит  телеграмм-канал "Двач",

Под видео появилось множество комментов, пользователи шутят и предполагают, что это работа русских хакеров:

Напомним, ранее голландский журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальному совещанию министров обороны стран Европейского союза. На снимке была видна часть пароля для входа в видеоконференцию. Этим смог воспользоваться журналист, чтобы проникнуть на конференцию.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 184

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США, Кот, Видео, ZOOM.
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