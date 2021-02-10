В США адвокат появился в суде в виде мультяшного кота (видео)

В США техасский адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании суда в образе кота. Заседание проходило по видеосвязи в Zoom и юрист не разобрался с программным фильтром.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Кровавая Барыня".

Сообщается, что адвокат по ошибке включил фильтр и появился в образе грустного кота в суде. Он не смог разобраться с настройками программы и убрать фильтр.

"Я здесь, в прямом эфире, я не кот", — сказал защитник.

"Я это вижу", - невозмутимо ответил судья.

Также судья посоветовал проверять настройки Zoom после того, как компьютером пользовались дети.

"Какие же коты судопроизводные", - шутит телеграмм-канал "Двач",

Под видео появилось множество комментов, пользователи шутят и предполагают, что это работа русских хакеров:

Напомним, ранее голландский журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальному совещанию министров обороны стран Европейского союза. На снимке была видна часть пароля для входа в видеоконференцию. Этим смог воспользоваться журналист, чтобы проникнуть на конференцию.