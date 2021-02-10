В США адвокат появился в суде в виде мультяшного кота (видео)

В США техасский адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании суда в образе кота. Заседание проходило по видеосвязи в Zoom и юрист не разобрался с программным фильтром.
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Кровавая Барыня".
Сообщается, что адвокат по ошибке включил фильтр и появился в образе грустного кота в суде. Он не смог разобраться с настройками программы и убрать фильтр.
"Я здесь, в прямом эфире, я не кот", — сказал защитник.
"Я это вижу", - невозмутимо ответил судья.
Также судья посоветовал проверять настройки Zoom после того, как компьютером пользовались дети.
"Какие же коты судопроизводные", - шутит телеграмм-канал "Двач",
Под видео появилось множество комментов, пользователи шутят и предполагают, что это работа русских хакеров:
Напомним, ранее голландский журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальному совещанию министров обороны стран Европейского союза. На снимке была видна часть пароля для входа в видеоконференцию. Этим смог воспользоваться журналист, чтобы проникнуть на конференцию.