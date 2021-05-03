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"Настоящие гуру рекламы": в Египте придумали оригинальный способ заманить украинцев на отдых (фото)

"Настоящие гуру рекламы": в Египте придумали оригинальный способ заманить украинцев на отдых (фото)
Обновлено 20:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В разгар пандемии многие туристические страны были вынуждены идти на отчаянные меры ради завлечения туристов, а местные предприниматели и вовсе из кожи вон лезут в борьбе за покупателей. 

По крайней мере сложно найти иное объяснение тому, почему в Египте открылись магазины с логотипами до боли напоминающими родные украинские бренды. 

Снимками египетских магазинов, чьи владельцы видимо посчитали, что пирамид и мумий будет маловато, чтобы удивить выходцев из нашей страны, поделилась в Фейсбук исполнительный директор "Асоціації Гостинності" Анна Романова

"Не, ну я понимаю, что египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста. Но почитайте эти "рекламные" слоганы, сопровождающих копии украинских торговых марок. Кто и в каком состоянии их составлял? Хотя последнее фото со стихотворением о траве все ставит на свои места!", - написала она. 

Египет магазины

Египет магазины

Египет магазины

Египет магазины

Египет магазины

Египет магазины

Египет магазины

Египет магазины

Пользователи сети оценили такой креатив:

Напомним, ранее сеть позабавил необычный заказ, пришедший украинскому дизайнеру, которого попросили нарисовать рекламу раковарни, с летающей коровой, крокодилами и муравьем.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

Все по теме:

Египет, Реклама, Туризм, Юмор, Анна Романова.
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