"Настоящие гуру рекламы": в Египте придумали оригинальный способ заманить украинцев на отдых (фото)

В разгар пандемии многие туристические страны были вынуждены идти на отчаянные меры ради завлечения туристов, а местные предприниматели и вовсе из кожи вон лезут в борьбе за покупателей.

По крайней мере сложно найти иное объяснение тому, почему в Египте открылись магазины с логотипами до боли напоминающими родные украинские бренды.

Снимками египетских магазинов, чьи владельцы видимо посчитали, что пирамид и мумий будет маловато, чтобы удивить выходцев из нашей страны, поделилась в Фейсбук исполнительный директор "Асоціації Гостинності" Анна Романова.

"Не, ну я понимаю, что египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста. Но почитайте эти "рекламные" слоганы, сопровождающих копии украинских торговых марок. Кто и в каком состоянии их составлял? Хотя последнее фото со стихотворением о траве все ставит на свои места!", - написала она.

Пользователи сети оценили такой креатив:

Напомним, ранее сеть позабавил необычный заказ, пришедший украинскому дизайнеру, которого попросили нарисовать рекламу раковарни, с летающей коровой, крокодилами и муравьем.