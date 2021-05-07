Помахал всем хвостом: ворвавшийся в прямой эфир кот Антона Геращенко повеселил украинцев (курьезное видео)

Выступление замминистра МВД Украины Антона Геращенко в эфире программы "Народ проти" на телеканале "Украина 24" в четверг, 6 мая, вечером было забавно прервано его домашним любимцем - рыжим котом, который буквально "влез" в эфир своими лапами и хвостом.

Отрезок из эфира опубликовала ведущая телепередачи Наталья Влащенко на своей странице в соцсети Facebook.

Просмотревшие видео пользователи сети с юмором и умилением оценили "включение" хвостатого в эфир.

Как сообщалось, в феврале техасский адвокат появился на онлайн-заседании суда в образе кота.