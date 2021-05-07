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Помахал всем хвостом: ворвавшийся в прямой эфир кот Антона Геращенко повеселил украинцев (курьезное видео)

Помахал всем хвостом: ворвавшийся в прямой эфир кот Антона Геращенко повеселил украинцев (курьезное видео)
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф скриншот

Выступление замминистра МВД Украины Антона Геращенко в эфире программы "Народ проти" на телеканале "Украина 24" в четверг, 6 мая, вечером было забавно прервано его домашним любимцем - рыжим котом, который буквально "влез" в эфир своими лапами и хвостом.

Отрезок из эфира опубликовала ведущая телепередачи Наталья Влащенко на своей странице в соцсети Facebook.

Просмотревшие видео пользователи сети с юмором и умилением оценили "включение" хвостатого в эфир.

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Как сообщалось, в феврале техасский адвокат появился на онлайн-заседании суда в образе кота.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

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Кот, Эфир, Антон Геращенко.
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