Пугливые, любопытные и обжорливые: лучшие мемы и прикольные видео с кошками, которые улыбнут

Впереди три выходных, но погода за окном совсем не радует. Чтобы вы не грустили, "Телеграф" сделал уморительную подборку приколов с котами, которые зарядят позитивом на все выходные.
Внимание, после просмотра этих приколов вы будете улыбаться целый день.
Когда хотел помочь котику, но что-то пошло не так...
Голод он такой...
Вы видели как ревнуют коты?
Коты для мойщиков окон - отдельный вид развлечений.
Пора собирать самый милый урожай.
Осторожно! Мимиметр этого видео просто зашкаливает.
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Когда ходить уже больше нет сил.
Самовнушение работает и у котиков.
И конечно же немного музыки.
Да что вы знаете об удовольствии: котик и пупырчатая упаковка - это же сверхнаслаждение.
Даже котики любят жареную картошечку.
А вы когда-нибудь задумывались о том, почему вулканы могут спать десятилетиями, а нам нет?
Как насчет освежающей масочки с огурцом?
Как узнать, что там под землей? А нужно только прислушаться.
Еще больше смешных видео-приколов с котейками по ссылке.