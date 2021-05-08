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Суббота, 08.05.2021
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Пугливые, любопытные и обжорливые: лучшие мемы и прикольные видео с кошками, которые улыбнут

Пугливые, любопытные и обжорливые: лучшие мемы и прикольные видео с кошками, которые улыбнут
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Впереди три выходных, но погода за окном совсем не радует. Чтобы вы не грустили, "Телеграф" сделал уморительную подборку приколов с котами, которые зарядят позитивом на все выходные. 

Внимание, после просмотра этих приколов вы будете улыбаться целый день. 

Когда хотел помочь котику, но что-то пошло не так...

Голод он такой...

Вы видели как ревнуют коты?

Коты для мойщиков окон - отдельный вид развлечений.

Пора собирать самый милый урожай.

Осторожно! Мимиметр этого видео просто зашкаливает.

 
 
 
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Публикация от Ukraine is (@ukraine_is_)

Когда ходить уже больше нет сил.

Самовнушение работает и у котиков.

И конечно же немного музыки.

Да что вы знаете об удовольствии: котик и пупырчатая упаковка - это же сверхнаслаждение.

Даже котики любят жареную картошечку. 

А вы когда-нибудь задумывались о том, почему вулканы могут спать десятилетиями, а нам нет?

Как насчет освежающей масочки с огурцом?

Как узнать, что там под землей? А нужно только прислушаться.

Еще больше смешных видео-приколов с котейками по ссылке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

Все по теме:

Животные, Коты, Смех, Юмор, Курьезы, Приколы.
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