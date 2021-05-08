Стиль "хай так": в Беларуси дорожники придумали быстрый способ ремонта дорог и повеселили сеть (видео)

Белорусские коммунальщики придумали новый способ быстрого ремонта дорог. Оказывается весь необходимый материал можно найти на тротуаре детской площадки.

Кадры, заснятые очевидцами, были обнародованы в телеграм-канале "Новости. Как есть".

"В Гродно коммунальщики отломали кусок тротуара и заделали им яму в дороге, присыпав песком. Белорусский круговорот асфальта", - говорится в подписи к видео.

Действия ремонтников не остались без внимания пользователей сети и по мотивам их поступка уже начали делать мемы.

Как сообщалось ранее, в Новой Зеландии мужчина придумал крайне творческий способ привлечь внимание к выбоинам и ухабам. Отчаявшись с попытками достучаться до дорожников, он начал рисовать на дорогах пенисы. И за три года своей деятельности нарисовал их более сотни, а заодно засветился в мировых СМИ.