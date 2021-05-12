Кот напал на командира и заставил его экстренно посадить самолет

1 марта самолет авиакомпании Tarco Airlines который направлялся из столицы Судана в столицу Катара вынужден был совершить посадку из-за кота, напавшего на пилота.

Об этом 11 мая сообщила в своем Инстаграме стюардесса Таиссия.

По предоставленным данным через полчаса после взлета, на авиалайнере пилоты в своей кабине обнаружили кота.

Пушистое животное было агрессивно настроено и начало бросаться на капитана.

Кот начал угрожать безопасности полета, потому, как его не удавалось усмирить и поэтому командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Причину того, как животное попало в кабину пилотов до взлета и почему его не нашли - не установлено.

Стюардесса предположила, что животное пробралось на воздушное судно, когда оно находилось в ангаре в ночь перед вылетом, во время уборки или техпроверки.

Напомним, что в Китае 7 мая на одном из пешеходных мостов произошло ЧП: из-за сильного ветра упало несколько плит стеклянного пола, в то время как на нем находился турист.