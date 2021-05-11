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В Китае мужчина попал в "ловушку" на одном из стеклянных мостов

В Китае мужчина попал в "ловушку" на одном из стеклянных мостов
04:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Китае 7 мая произошло ЧП: в результате сильных порывов ветра на одном из пешеходных стеклянных мостов слетело несколько плит пола, в то время как на нем находился мужчина. Пострадавший находился в "ловушке" на высоте около 100 метров.

Об этом 10 мая сообщили BBC News.

Мужчина находился на мосте на горе Пиян, высота которого около 100 метров и расположен он на северо-востоке страны, в момент происшествия.

Несколько кусков стеклянного пола снесло ветром со скоростью в 150 км/ч.

Отметим, в Китае по всей стране сооружено около 2300 стеклянных мостов и несколько дорожек и горок из стекла. Их создают для привлечения любителей острых ощущений.

На фото очевидцев запечатлели человека, болтающегося посреди моста, расположенного в районе города Лунцзин.

На место инцидента пришлось вызывать бригаду пожарных, которые и спасли пострадавшего.

Туриста доставили в больницу для наблюдения и сейчас он находится в стабильном эмоциональном состоянии.

По информации страницы города Лунцзын в Weibo, данный район был временно закрыт, а по факту инцидента начали расследование.

Напомним, что 1 мая в Португалии открыли самый длинный пешеходный подвесной мост в мире.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Китай, Мост.
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