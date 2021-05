В Китае мужчина попал в "ловушку" на одном из стеклянных мостов

В Китае 7 мая произошло ЧП: в результате сильных порывов ветра на одном из пешеходных стеклянных мостов слетело несколько плит пола, в то время как на нем находился мужчина. Пострадавший находился в "ловушке" на высоте около 100 метров.

Об этом 10 мая сообщили BBC News.

Мужчина находился на мосте на горе Пиян, высота которого около 100 метров и расположен он на северо-востоке страны, в момент происшествия.

Несколько кусков стеклянного пола снесло ветром со скоростью в 150 км/ч.

Отметим, в Китае по всей стране сооружено около 2300 стеклянных мостов и несколько дорожек и горок из стекла. Их создают для привлечения любителей острых ощущений.

На фото очевидцев запечатлели человека, болтающегося посреди моста, расположенного в районе города Лунцзин.

Glass Bridge in China Breaks During High Winds



“Oh, it’s fine, I’m sure they closed the bridge once they got the high wind advisory warning.“



“Wait, is that a person on the bridge??” pic.twitter.com/ptpjl1zl2b