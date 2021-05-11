В Китае мужчина попал в "ловушку" на одном из стеклянных мостов

В Китае 7 мая произошло ЧП: в результате сильных порывов ветра на одном из пешеходных стеклянных мостов слетело несколько плит пола, в то время как на нем находился мужчина. Пострадавший находился в "ловушке" на высоте около 100 метров.
Об этом 10 мая сообщили BBC News.
Мужчина находился на мосте на горе Пиян, высота которого около 100 метров и расположен он на северо-востоке страны, в момент происшествия.
Несколько кусков стеклянного пола снесло ветром со скоростью в 150 км/ч.
Отметим, в Китае по всей стране сооружено около 2300 стеклянных мостов и несколько дорожек и горок из стекла. Их создают для привлечения любителей острых ощущений.
На фото очевидцев запечатлели человека, болтающегося посреди моста, расположенного в районе города Лунцзин.
Glass Bridge in China Breaks During High Winds— Strictly (@StrictlyChristo) May 9, 2021
“Oh, it’s fine, I’m sure they closed the bridge once they got the high wind advisory warning.“
“Wait, is that a person on the bridge??” pic.twitter.com/ptpjl1zl2b
На место инцидента пришлось вызывать бригаду пожарных, которые и спасли пострадавшего.
Туриста доставили в больницу для наблюдения и сейчас он находится в стабильном эмоциональном состоянии.
По информации страницы города Лунцзын в Weibo, данный район был временно закрыт, а по факту инцидента начали расследование.
Напомним, что 1 мая в Португалии открыли самый длинный пешеходный подвесной мост в мире.