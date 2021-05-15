Летуны, любители арбузов и уроки "тыц тыц тыц": самые уморительные картинки и мемы с котами за неделю

Суббота - замечательное время, чтобы отдохнуть от суеты и насладиться, наконец-то, теплыми весенними деньками.
А чтобы этот день прошел в позитивном ключе, "Телеграф" подготовил невероятные видео-приколы и мемы с кошками, которые никого не оставят равнодушными.
2 секунды - полет нормальный
И больше ничего не надо...)
Сериал "Офис" - кошачья версия:
С этим парнем шутки плохи
"Кто ж тебя покормит, если не я"
Драники это конечно хорошо, но лучше бы колбасу купил, ей богу!
Лайфхак скоростного поедания арбуза:
Понимает не только Саня...)
Забота 80 левела:
Уроки "тыц тыц тыц". Недорого!
Милка?
"Парфюмер". Вторая часть))
Эти парни знают, о чем говорят. Но вот а чем говорят?
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Это вам не пирожочки на вокзале))
Вот они, те самые, настоящие - Баширов и Петров:
Если вам понравились подобные приколы с котятами, перейдите по этой ссылке за очередной порцией смешных картинок и видео-приколов с пушистиками.