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Суббота, 15.05.2021
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Летуны, любители арбузов и уроки "тыц тыц тыц": самые уморительные картинки и мемы с котами за неделю

Летуны, любители арбузов и уроки "тыц тыц тыц": самые уморительные картинки и мемы с котами за неделю
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Суббота - замечательное время, чтобы отдохнуть от суеты и насладиться, наконец-то, теплыми весенними деньками.

А чтобы этот день прошел в позитивном ключе, "Телеграф" подготовил невероятные видео-приколы и мемы с кошками, которые никого не оставят равнодушными. 

2 секунды - полет нормальный

И больше ничего не надо...)

Сериал "Офис" - кошачья версия:

С этим парнем шутки плохи

"Кто ж тебя покормит, если не я"

Драники это конечно хорошо, но лучше бы колбасу купил, ей богу!

Лайфхак скоростного поедания арбуза:

Понимает не только Саня...)

Забота 80 левела:

Уроки "тыц тыц тыц". Недорого!

Милка?

"Парфюмер". Вторая часть))

Эти парни знают, о чем говорят. Но вот а чем говорят?

 
 
 
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A post shared by ekekekkekkek (@ekekekkekkek)

Это вам не пирожочки на вокзале))

Вот они, те самые, настоящие - Баширов и Петров:

Если вам понравились подобные приколы с котятами, перейдите по этой ссылке за очередной порцией смешных картинок и видео-приколов с пушистиками.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 633

Все по теме:

Животные, Коты, Смех, Юмор, Курьезы, Приколы.
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