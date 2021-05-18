Очнулась за миг до кремации: больную коронавирусом женщину едва не сожгли заживо в погребальном костре

В Индии 76-летняя женщина, которая, как считалось, умерла после положительного результата теста на COVID-19, шокировала членов своей семьи, проснувшись за несколько минут до кремации.

Об этом сообщает интернет-издание "Insider" со ссылкой на местные СМИ.

У женщины по имени Шакунтала Гайквад из Барамати на прошлой неделе был обнаружен коронавирус. После того, как ее состояние ухудшилось, члены семьи отвезли ее 10 мая в больницу, но не смогли обеспечить ей койку, потому что все палаты были заполнены.

"Пока они с нетерпением ждали снаружи в частном автомобиле, женщина потеряла сознание, что привело семью к мысли, что она скончалась", - говорится в заметке.

Семья отвезла ее домой и начала готовиться к кремации, но, как сообщают местные СМИ, незадолго до того, как уже собирались поджечь погребальные носилки, она открыла глаза и начала плакать.

Местный полицейский Сантош Гайквад подтвердил, что инцидент имел место.

После этого женщина была доставлена обратно в больницу для дальнейшего лечения, сообщил "India Today" доктор Садананд Кале, основатель больницы Silver Jubilee. Ее текущее состояние неизвестно.

По данным ресурса Worldometers, с начала пандемии коронавируса в Индии COVID-19 заразилось почти 25 миллионов человек, скончались 274,4 тысячи человек.

Ранее власти Индии признали, что в стране происходили случаи, когда тела жертв коронавирусной инфекции сбрасывались в реку Ганг, которая у индуистов считается священной.