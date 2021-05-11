На берегу Ганга в Индии обнаружили десятки человеческих тел: что произошло и при чем здесь коронавирус

На берегу реки Ганг в Индии нашли не менее 40 человеческих тел, которых вымыло на берег. Умершие могли стать жертвами коронавируса.

Об этом 10 мая сообщили BBC News.

Трупов нашли неподалеку от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш. В свою очередь местные СМИ сообщили об около сотни найденных тел.

По словам местного чиновника Ашока Кумара, после допроса местных жителей можно предположить, что погибших принесло их Уттар-Прадеша.

Согласно предоставленной информации, тела были раздуты и частично сожжены. При этом, они не могли оказаться в реке в рамках кремации жертв "короны" на Ганге в Уттар-Прадеше.

Со слов местных жителей, у них наблюдается нехватка дров для кремации и растут расходы связанные с похоронами. Из-за чего некоторые семьи не могли сделать ничего другого, кроме как положить тела близких прямо в реку.

Местный житель Чандра Мохан сообщил, что у граждан недостаточно средств, чтобы оплатить услуги священника и кремацию на берегу реки, для этого требуются 2 тысячи рупий.

Напомним, что 2 мая Индия вышла на новый "рекорд" смертности от коронавируса. За сутки там было зафиксировано 392 488 новых случаев COVID-19 и 3 689 смертей.