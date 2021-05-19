Всех бы переиграли: россияне решили, кого нужно было отправить на "Евровидение" вместо Манижи (видео)

Известный в ТикТоке блогер, музыкант и публицист Евгений Понасенков стал новым гостем программы "Вечерний Ургант".

Во время общения с ведущим шоу, Иваном Ургантом, Евгений рассказал почему его ролики с прогулкой такие популярные и назвал себя достойнейшим гостем программы. Более того, Понасенков вживую исполнил трек "Ride It", который накладывают на мемы с его участием. Только исполнил его в "романсовом стиле".

Сетью мгновенно разлетелись новые шутки и мемы об Евгении. А так, как 18 числа прошел первый полуфинал Евровидения 2021, в котором выступил представитель и от России, то многие предположили, что Понасенков мог бы выиграть конкурс.

Если бы Россия хотела выиграть «Евровидение», она отправила бы его pic.twitter.com/7TyqCbg2Wy — Двач (@ru2ch) May 18, 2021

Полное видео выступления:

Евгений Понасенков - историк, блогер, музыкант и публицист. Мужчина позиционирует себя как крупнейший специалист по эпохе Наполеона, про которого даже выпустил несколько книг.

Однако наибольшую популярность Евгений получил благодаря забавным мемам из ТикТока. Ролики, где Понасенков ходит по лесу с задумчивым видом и касается деревьев положили на романтическую музыку с различными подводками - от "когда позвали сажать картошку" и до "прогуливания школы".

Ранее, "Телеграф" писал, что в России могильщикам предложили поучаствовать в необычном соревновании - забег с гробами.