Какая жизнь, такие и развлечения: в России собрались провести новый конкурс для могильщиков

В российском Новосибирске, видимо, прониклись духом азарта после недавних соревнований по скоростному копанию могил и решили пойти еще дальше.

На сей раз могильщикам предложили поучаствовать в соревнованию по забегу с гробами.

Как сообщает URA.ru, основной целью мероприятия является "популяризация ритуального бизнеса как чистого и светлого".

В Новосибирске хотят провести забег с гробами После соревнований по скоростной копке могил, которые прошли в Новосибирске на той неделе, там решили провести забег с гробами. Основная цель мероприятия – «популяризировать ритуальный бизнес как чистый и светлый» pic.twitter.com/A71bsIPnNT — URA.RU (@ura_ru) May 17, 2021

Пользователи сети креатив оценили и предложили пойти дальше и устроить свой аналог "Олимпиады" с тематическим троеборьем.

Забег с гробами говорите? Тогда уж троеборье замутить надо . Выкопать могилу прибежать с гробом . Закопать и на лопатах испечь блины . А финалисты решат судьбу главного приза бросанием на дальность коровьих лепёшек ! Чем не своя «Олимпиада» — VAIYOZHNIK TODAY (@glz11ZB4lJiKmOO) May 17, 2021

Другие пользователи сети тоже затею оценили.

В Новосибирске пройдет конкурс могильщиков. На этот раз - забег с гробами...Какая жизнь,, такие и развлечения.. — Журнал (@pro_govno) May 17, 2021

Как сообщалось ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что старообрядцев из Тувы привлекли к тренировкам военнослужащих.

А в Омске девушки в качестве поздравления с 9 мая попрыгали на батутах под "Катюшу" и вызвали общественный резонанс.