Медицина здесь бессильна: сеть насмешило видео могильного чемпионата в России (видео)

В России в Новосибирске прошел первый чемпионат по скоростному копанию могил.

Как пишут российские СМИ, чемпионат состоялся в пятницу, 14 мая, в Новосибирске.

В нем приняли участие с участием восемь команд из пяти регионов РФ.

Победителями первого всероссийского турнира стали отец и сын Вадим и Сергей Головановы из Омской области, им достался главный приз в 30 тысяч рублей (около 11 150 грн).

Согласно информации, могилу они выкопали за 38 минут и 34 секунды.

Второе место заняла команда из Новосибирска, третье - из Кемеровской области.

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