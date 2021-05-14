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Медицина здесь бессильна: сеть насмешило видео могильного чемпионата в России (видео)

Медицина здесь бессильна: сеть насмешило видео могильного чемпионата в России (видео)
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф

В России в Новосибирске прошел первый чемпионат по скоростному копанию могил.

Как пишут российские СМИ, чемпионат состоялся в пятницу, 14 мая, в Новосибирске.

В нем приняли участие с участием восемь команд из пяти регионов РФ.

Победителями первого всероссийского турнира стали отец и сын Вадим и Сергей Головановы из Омской области, им достался главный приз в 30 тысяч рублей (около 11 150 грн).

Согласно информации, могилу они выкопали за 38 минут и 34 секунды.

Второе место заняла команда из Новосибирска, третье - из Кемеровской области.

 Украинцы в соцсетях иронизируют над таким креативным "видом спорта" и называют его символичным:

копание могил_комментыкопание могил_комменты_2

Как сообщалось, ранее российские пропагандисты нашли виновных в стремительном росте цен на продукты питания и другие товары.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 378

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Россия, Новосибирск, Чемпионат, копание могил.
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