"Дурка е***ь": россияне нашли новых "неожиданных" виновников экономического кризиса

В России нашли виновного в стремительном росте цен на продукты питания и другие товары.

Так, одно из главных пропагандистских СМИ России издание "Комсомольская правда" традиционно сделало "крайними" США.

В частности, основываясь на том, что за прошлый год в Штатах напечатали $9 трлн и ФРС США продолжает печатать доллары, издание пишет:

"Теперь понятно, почему деньги печатают в Америке, а курица и картошка дорожают у нас. Цены на удобрения, корма, да и на сами продукты на мировом рынке растут, а следом дорожают товары в наших магазинах".

КП не останавливает даже тот факт, что из-за таких действий США, ЕС, Китая, Канады и Великобритании в первую очередь дорожает сырье - металлы, нефть, продовольствие и другие товары, на экспорте которых как раз и специализируется Россия.

Наоборот, издание делает парадоксальный вывод, что именно из-за этого происходит падение курса российского рубля и "цены у нас растут быстрее, чем в Европе и США".

Также издание напоминает, что за год крупа и зерно в России подорожали почти на треть.

На сайте "КП" этот материал получил 25 "лайков":

Вместе с тем, прочитавшие данную статью пользователи соцсетей солидарны в том, что статья умышленно искажает действительность и направлена на очередной поиск "внешнего врага" для россиян:

Несмотря на такие странные и топорные статьи, время показывает, что российская пропагандистская машина работает и дает результаты.