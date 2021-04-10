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"Жаль не дали Украине сдохнуть с голоду в 32-м году": россиянка опубликовала в сети показательную переписку с мамой

"Жаль не дали Украине сдохнуть с голоду в 32-м году": россиянка опубликовала в сети показательную переписку с мамой
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В сети показали наглядный результат работы российской пропаганды.

Соответствующий скриншот переписки с мамой обнародовала пользователь Твиттера под никнеймом Александра

"У меня есть полное право никогда не общаться с мамой, но она просто добивает каждый раз", - написала она. 

Как видно на скриншоте, женщина выразила сожаление, что украинцам "не дали сдохнуть" во время Голодомора в 1932 году, комментируя новость о визите Владимира Зеленского на передовые позиции ВСУ на Донбассе. 

На возражение дочери о том, что если бы Россия не проявляла агрессии в отношении Украины, то и войск бы там не было, женщина лишь ответила, что США стоит "разбираться со своими неграми". 

переписка россиянок об Украине

Другие пользователи сети пожалели девушку и подтвердили, что такой случай, увы, не единичный. 

переписка россиянок об Украине

 Как сообщалось ранее, на фоне новых угроз России Украине, обвалился курс рубля

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Пропаганда.
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