"Жаль не дали Украине сдохнуть с голоду в 32-м году": россиянка опубликовала в сети показательную переписку с мамой

В сети показали наглядный результат работы российской пропаганды.

Соответствующий скриншот переписки с мамой обнародовала пользователь Твиттера под никнеймом Александра.

"У меня есть полное право никогда не общаться с мамой, но она просто добивает каждый раз", - написала она.

Как видно на скриншоте, женщина выразила сожаление, что украинцам "не дали сдохнуть" во время Голодомора в 1932 году, комментируя новость о визите Владимира Зеленского на передовые позиции ВСУ на Донбассе.

На возражение дочери о том, что если бы Россия не проявляла агрессии в отношении Украины, то и войск бы там не было, женщина лишь ответила, что США стоит "разбираться со своими неграми".

Другие пользователи сети пожалели девушку и подтвердили, что такой случай, увы, не единичный.

Как сообщалось ранее, на фоне новых угроз России Украине, обвалился курс рубля.