У Зеленского похвастались эффектным видео с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с двухдневным визитом на Донбассе, где посетил передовые позиции.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

В пятницу Зеленский побывал в местах, где во время обострения ситуации погибли и получили ранения военнослужащие Вооруженных сил.

Отмечается, что он пообщался с бойцами на передовой и вручил им награды. Также он почтил память погибших защитников Украины.

По возвращению, в Офисе президента показали короткий ролик об итогах его визита.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки противник обстрелял позиции ВСУ 15 раз. Вследствие этого погиб украинский военнослужащий.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак указал на то, что Россия ведет активную кампанию в информационном пространстве и призвал не поддаваться на провокации.