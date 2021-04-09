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"Не поддавайтесь на провокации": главнокомандующий ВСУ прояснил ситуацию на Донбассе

"Не поддавайтесь на провокации": главнокомандующий ВСУ прояснил ситуацию на Донбассе
18:05 Сегодня Телеграф

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сегодня, 9 апреля, сделал заявление об агрессивных действиях России в информпространстве.

Генерал-полковник убежден: Российская Федерация с помощью шантажа и запугивания применить свою силу искусственно обостряет ситуацию, чтобы достичь свои геостратегические цели.

Хомчак назвал сообщения России о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбасс частью кампании по дезинформации и попросил не поддаваться на провокации. 

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", - заявил главнокомандующий ВСУ, уверяя, что на на первое место Украина ставит жизнь своих граждан.

Хомчак говорит, что наращивание межвидовых группировок войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления.

В ВСУ говорят, что готовы к адекватному ответу: как в случае эскалации конфликта на Донбассе, так и в случае, если военно-стратегическая обстановка вокруг Украины осложнится.

Напомним, Путин объяснил, зачем наращивает мощь на российско-украинской границе.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Донбасс, Заявление, Руслан Хомчак.
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