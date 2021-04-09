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"Взрывоопасная Украина": Путин объяснил, зачем наращивает мощь на российско-украинской границе

"Взрывоопасная Украина": Путин объяснил, зачем наращивает мощь на российско-украинской границе
17:12 Сегодня Телеграф

Во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил, что на своей территории он может дислоцировать войска, как ему вздумается.

Так он ответил на вопрос об усилении присутствия России возле границы с Украиной - цитирует шефа его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кремль утаил важную деталь разговора Путина с Меркель об Украине

Путин заявил Меркель, что ситуация во “взрывоопасной” Украине якобы очень нестабильна. Дескать, именно поэтому Россия и наращивает мощь: лишь для защиты.

Напомним, пресс-секретарь президента  РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление по ситуации на Донбассе и внезапно вспомнил о резне в Сребренице.

По словам Пескова, на сегодняшний день ситуация на линии разграничения в Украине нестабильная и все идет к тому, что в любой момент могут начаться полномасштабные боевые действия.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Ангела Меркель, Россия, Владимир Путин.
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