Гимнастерки с кроссовками и ремикс "Катюши": в РФ вовсю обсуждают странное поздравление с 9 мая (видео)

В российском Омске батутный центр снял поздравление с 9 мая, что вызвало фурор в сети.

Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

"9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы", - говорится в подписи к ролику, на котором можно увидеть скачущих девушек на батутах. Они одеты в гимнастерки.

Все бы ничего, если бы эти самые гимнастерки не резонировали с кроссовками, в которых были обуты девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФИТНЕС на БАТУТАХ RAVE UP (@fitness_jumping_omsk)

Часть российского сегмента пользователей обвинила центр в клоунаде, неуместной рекламе, а также назвали выступление "танцами на костях".

"Слоган, как я понимаю: "Спляшем на батутах и на ваших поминках", "Хайп на ушедших. Смотреть неприятно - хоть бы подобие юбок сделали", "Тот случай, когда из-под дна постучали. Похабщина", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в российской Тюмени во время салюта в честь 9 мая молодые люди кричали: "Слава Украине".