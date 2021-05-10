В России выкрикивали "Слава Украине!" во время салюта 9 Мая: кричавших чуть не сдали в полицию

В российской Тюмени во время салюта в честь 9 мая молодые люди кричали: "Слава Украине".

Об этом пишет военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Так, группа из пятнадцатилетних 18-летних подростков стали кричать: "Слава Украине!". Им тут же им из толпы ответила женщина: "А ну-ка там, из Украины, заткнулись!". Но молодые люди не угомонились и стали хором выкрикивать: "Ганьба! Ганьба! Ганьба!".

После этого, женщина, пытавшаяся осадить молодежь, обратилась к ППСникам и сообщила о происшедшем им. На это патрулирующие массовое мероприятие полицейские ответили, что ведут наблюдение. Один сотрудник добавил, что помимо якобы нацистских лозунгов еще песни с нецензурной бранью поют. Но трогать ППСники молодежь не стали, решили понаблюдать.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Слава Украине" скандировали в Москве.