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Слава Украине: Менять воинское приветствие в ВСУ не будут

Слава Украине: Менять воинское приветствие в ВСУ не будут
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минобороны

Новости Украины:Воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" будут сохранены в Вооруженных Силах Украины - никто его не отменяет.

Министерство обороны намерено закрепить воинское приветствие "Слава Украине" в специальном ведомственном документе.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В МОУ подчеркивают, что прекращение действия закона "О строевом уставе ВСУ" никоим образом не отменит военное приветствие.

"В связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины "О признании таким, что утратил силу Закона Украины "О строевом уставе Вооруженных Сил Украины», Министерство обороны Украины предоставляет разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование относительно отмены в украинской армии военного приветствия "Слава Украине! - Героям слава!", - говорится в сообщении.

В частности, специальным приказом в оборонном ведомстве хотят определить:

  • строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
  • строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
  • порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
  • место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
  • обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

"В соответствующем приказе Министерства обороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования относительно выполнения воинского приветствия, а именно приветствие: "Слава Украине!" и ответа на него: "Героям слава!", - уверяют в Минобороны.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приветствия "Слава Украине! - Героям слава!". Законом закрепляется приветствие в Вооруженных силах Украины и в Национальной полиции "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!".

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Законом вносятся изменения в Устав внутренней службы ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Строевой устав ВСУ, а также в закон "О Национальной полиции Украины" относительно установления нового воинского приветствия, а также упорядочен Ритуал поднятия Государственного флага Украины. Также в законе закреплено обращение "пан (пани)" вместо "товарищ", хотя в первом чтении предлагалось оставить и обращение "товарищ".

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Армия, ВСУ, Слава Украине, Героям слава.
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