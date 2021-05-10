В России во время парада ко Дню победы загорелась одна из военных машин (видео)

В российском Кемерово во время парада к Дню победы загорелся военный грузовик.
Кадрами происшествия поделились в местном паблике в ВК.
Судя по кадрам, возгорание произошло под капотом автомобиля, изначально водитель пытался потушить огонь огнетушителем, но тот не сработал.
В итоге огонь пришлось сбивать тряпкой.
Как пишут росСМИ, в командовании Кемеровского гарнизона пожар объяснили тем, что на военном "Урале" во время движения замкнуло проводку.
После устранения неполадок, грузовик продолжил участие в торжественном шествии.
Как сообщалось ранее, в Одессе 9 мая во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом женщина начала кричать "слава Новороссии" за что и была задержана.
А вот российской Тюмени молодежь встретила торжественный салют криками "Слава Украине".