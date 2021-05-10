"Ты куда приехал?" В Одессе на 9 мая кричали "Слава Новороссии" (видео)

В Одессе во время акции, посвященной Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, одна из участниц выкрикивала "Слава Новороссии".

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

"Ты куда приехал? Ты приехал в Одессу! Надо знать историю с кем воюешь! Слава Новороссии", – восклицает женщина.

На кадрах видно лицо женщины, искаженное агрессией. Возникает ощущение, что участница акции вот-вот бросится с кулаками на оператора.

Интересно, что в руках у женщины – георгиевская лента, которая запрещена в Украине.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию. Так, на площади 10-го Апреля у стелы "Крылья Победы" во время церемонии возложения цветов прозвучала песня "Последний бой", в которой содержатся слова о том, как боец желает вернуться в Россию.