В Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию (видео)

В воскресенье в Одессе на площади 10-го Апреля у стелы "Крылья Победы" во время церемонии возложения цветов прозвучала песня "Последний бой", в которой содержатся слова о том, как боец желает вернуться в Россию.

Об этом пишет 048.ua.

Песня играла из рупора, установленного на автомобиле из колоны "победного автопробега".

Издание отмечает, что некоторые горожане были возмущены словами о "возврате в Россию", но ситуация разрешилась сама собой, когда песня закончилась.

Обошлось без конфликтов.

Как сообщалось ранее, в Одессе на акции "Бессмертного полка" произошли столкновения между участниками шествия и правоохранителями. Один из мужчин ударил полицейского палкой по голове, а другие попытались сорвать с силовиков головные уборы.