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Ушел с собакой, а нашли с кошкой: полицейские повеселили рассказом о найденном мальчике

Ушел с собакой, а нашли с кошкой: полицейские повеселили рассказом о найденном мальчике
23:34 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Николаеве правоохранители разыскивали ребенка, который пошел гулять с собакой и домой не вернулся. 

Об этом сообщает Полиция Николаевской области на своей странице в Фейсбук.

К поискам 11-летнего мальчика привлекли кинологов, весь личный состав Николаевского районного управления, ювенальных полицейских и оперативников Управления уголовного розыска.

Изначально удалось разыскать собаку на улице Пушкинской, а вот ребенка намного позже нашел участковый.

На фото, которое сделали в полицейском участке, ребенок держит большого кота. Почему ребенок потерялся и где взял кота не сообщается.

Стоит отметить, что ранее в Киеве мать оставила ребенка с отцом и он потерялся, полицейским удалось разыскать мальчика, однако на мать составили админпротокол.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Николаев, Полиция, Кошка, Происшествие.
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