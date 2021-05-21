Это оружие нам не страшно: россияне подкололи сами себя, говоря о защите от фейков (видео)

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Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оконфузился во время своей речи о фейках, при помощи которых борются с Россией. Говоря о фейках он пошутил, что при "таком качестве" интернета как в РФ они работать не будут.

Об этом 21 мая сообщили росСМИ.

Во время своей речи о фейках, с помощью которых с Россией борются ее оппоненты Песков пошутил о качестве интернета в РФ.

"С таким качеством интернета нам фейки не страшны - они просто не будут работать", — сказал он.

Видео с его обращения:

Напомним, что 18 мая росСМИ снова отличились, сообщив, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отправил на Донбасс гомосексуалистов для проведения парадов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Дмитрий Песков.
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