Шкодники, "решалы" и хвостатые аристократы: самые смешные мемы и картинки с котами за неделю (фото, видео)

Чтобы последний выходной день прошел на позитиве и с хорошим настроением, "Телеграф" предлагает вам очередную коллекцию фото- и видеоприколов с теми, кто всегда вызывает улыбку!

Они передают информацию обратно на корабль-носитель?

View this post on Instagram A post shared by ekekekkekkek (@ekekekkekkek)

Кто-то скоро поменяет место жительства...

Котики, котики, такие котики))



Умение кота решать возникшие проблемы:

Не видели танцующего кота? Узрите:

Когда хозяин... ну знаете)

Так вот для чего нужна карта Гугл!

Так как тигр делает?:

Аристократы отдыхают))

Барсик... иди жри.

Процесс похудения начат.

Загадка, которая мучает всех нас...)

Ох эти студенты... Достанут где угодно!

Сколько упрека и печали в глазах...

View this post on Instagram A post shared by Всратые Животные (@vsratyez)

Если вам понравились приколы с кошками, перейдите по этой ссылке за очередной порцией юморных мемов и видео-приколов.