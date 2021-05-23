"Ало! Эвакуируйте эвакуатор!" Борьба с хаотичной парковкой в Киеве насмешила сеть (фото)

В Киеве рядом с ботаническим садом выстроился ряд эвакуаторов. Машины стоят хаотично, занимая почти всю парковку.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Телеграмм-канале.
"Эвакуаторы побороли хаотические парковки вблизи с ботсадом, возглавив его", - сказано в сообщении.
Следует отметить, что в будний день ботсад - это посещаемое место. Особенно сейчас, в сезон цветения сирени, когда многие туристы планируют посетить это место.
В сети сразу же стали обсуждать такое паркование эвакуаторов:
"Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему"
"Художественный фильм "Мыслить как преступник"
"На Институтской, возле метро Хрещатик, каждый день так стоят"
"Враги народа Украины"
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сотрудники полиции никак не отреагировали на работу нелегальных парковщиков.