"Ало! Эвакуируйте эвакуатор!" Борьба с хаотичной парковкой в Киеве насмешила сеть (фото)

В Киеве рядом с ботаническим садом выстроился ряд эвакуаторов. Машины стоят хаотично, занимая почти всю парковку.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Телеграмм-канале.

"Эвакуаторы побороли хаотические парковки вблизи с ботсадом, возглавив его", - сказано в сообщении.

Следует отметить, что в будний день ботсад - это посещаемое место. Особенно сейчас, в сезон цветения сирени, когда многие туристы планируют посетить это место.

В сети сразу же стали обсуждать такое паркование эвакуаторов:

"Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему"

"Художественный фильм "Мыслить как преступник"

"На Институтской, возле метро Хрещатик, каждый день так стоят"

"Враги народа Украины"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сотрудники полиции никак не отреагировали на работу нелегальных парковщиков.