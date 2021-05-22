Скачать
Суббота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
"Форель можно запускать": В Киеве вместо шоссе образовалась бурная река (видео)
"Форель можно запускать": В Киеве вместо шоссе образовалась бурная река (видео)
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах

Киевские копы возмутили реакцией на псевдопарковщиков

Киевские копы возмутили реакцией на псевдопарковщиков
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф

В Киеве сотрудники полиции никак не отреагировали на работу нелегальных парковщиков. 

Своей историей поделился маркетинг-директор хостинг-провайдера Cityhost Олег Ривтин в Фейсбук

Он рассказал, что ситуация произошла на коммунальном паркинге на улице Саксаганского, там он заметил мужчину в жилетке, который собирал деньги у водителей. 

"Ясно, что к коммунальщикам никакого отношения он не имеет, а деньги идут кому-то на карман", - предположил Ривтин. 

Далее мужчина вызвал полицейских, однако когда те приехали, то продемонстрировали абсолютное равнодушие к работе парковщика, мотивировав это тем, что тот "не требует". Также правоохранители сравнили оплату "услуг" парковщика с чаевыми официанту в ресторане.

Как сообщалось ранее, в Киеве юрист отказался платить парковщикам за услуги и обнаружил шуруп в шине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 126

Все по теме:

Киев, Парковщики, Олег Ривтин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Лифчик меня не заставит носить никто": оскорбившая марш вышиванок харьковчанка дала заднюю (видео)
02 Оскорбившую марш вышиванок в Харькове девушку наказали: что произошло
03 "Они ходят и занимаются ху*ней": в Харькове девушка отличилась резким высказыванием о параде вышиванок (видео)
04 Унесло на десятки метров: под Киевом Mercedes на скорости разнес Chevrolet, есть жертвы (фото)
05 Любители "русского мира" в считанные минуты разнесли дом пенсионера на Донбассе (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Как выглядят популярные украинские курорты накануне летнего сезона: фото
Как выглядят популярные украинские курорты накануне летнего сезона: фото
Ребенок наелся бабушкиных таблеток и загремел в реанимацию: что делать в таких случаях
Ребенок наелся бабушкиных таблеток и загремел в реанимацию: что делать в таких случаях
&quot;Евровидение-2021&quot;: где и когда смотреть финал песенного конкурса
"Евровидение-2021": где и когда смотреть финал песенного конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь