Киевские копы возмутили реакцией на псевдопарковщиков

В Киеве сотрудники полиции никак не отреагировали на работу нелегальных парковщиков.

Своей историей поделился маркетинг-директор хостинг-провайдера Cityhost Олег Ривтин в Фейсбук.

Он рассказал, что ситуация произошла на коммунальном паркинге на улице Саксаганского, там он заметил мужчину в жилетке, который собирал деньги у водителей.

"Ясно, что к коммунальщикам никакого отношения он не имеет, а деньги идут кому-то на карман", - предположил Ривтин.

Далее мужчина вызвал полицейских, однако когда те приехали, то продемонстрировали абсолютное равнодушие к работе парковщика, мотивировав это тем, что тот "не требует". Также правоохранители сравнили оплату "услуг" парковщика с чаевыми официанту в ресторане.

Как сообщалось ранее, в Киеве юрист отказался платить парковщикам за услуги и обнаружил шуруп в шине.