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"Парковщик" проколол колесо киевскому юристу за отказ платить за "охрану"

"Парковщик" проколол колесо киевскому юристу за отказ платить за "охрану"
16:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве юрист Максим Услистый "словил" шуруп в шину после беседы с нелегальными парковщиками. Это, по его информации, произошло на улице Мечникова у "БЦ Парус". 

Своей историей он поделился в соцсети Facebook. 

По его словам, он имел краткий диалог с одним из таковых и отказался от "услуг" по охране. Закончилось это тем, что в колесе автомобиля обнаружился посторонний предмет.

Историю юриста перепостил блогер Михаил Голуб. 

Как сообщалось ранее, в Киеве в пешеходном переходе под Майданом Независимости произошло ЧП. Там обвалилась подвесная конструкция потолка оживленного перехода. Конструкция была смонтирована в 2012 году к Чемпионат по футболу Евро.

Корреспондент Телеграфа побывал на месте событий и поделился снимками с места происшествия.

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Киев, Максим Услистый, Михаил Голуб.
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