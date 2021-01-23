"Парковщик" проколол колесо киевскому юристу за отказ платить за "охрану"

В Киеве юрист Максим Услистый "словил" шуруп в шину после беседы с нелегальными парковщиками. Это, по его информации, произошло на улице Мечникова у "БЦ Парус".

Своей историей он поделился в соцсети Facebook.

По его словам, он имел краткий диалог с одним из таковых и отказался от "услуг" по охране. Закончилось это тем, что в колесе автомобиля обнаружился посторонний предмет.

Историю юриста перепостил блогер Михаил Голуб.

Как сообщалось ранее, в Киеве в пешеходном переходе под Майданом Независимости произошло ЧП. Там обвалилась подвесная конструкция потолка оживленного перехода. Конструкция была смонтирована в 2012 году к Чемпионат по футболу Евро.

Корреспондент Телеграфа побывал на месте событий и поделился снимками с места происшествия.