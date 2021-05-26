Настоящее колдовство: белый кот "просочился" сквозь узкую щель в мебели (видео)

В сети стало вирусным видео, на котором видно, как котейка доказывает, что он - жидкость.

Кадрами невероятного проникновения котика на кухню поделились в телеграм-канале 360tv.

"Тут по сети гуляет видео, где белоснежный кот просачивается через щель в кухонном ящике. Мы точно не знаем, монтаж это или нет. Однако иногда питомцы показывают чудеса владения телом, превращаясь в жидкость", - говорится в сообщении.

Пользователи сети же указали, что подобные чудеса "текучести" вполне возможны, поскольку на видео заметно, что между нижней и верхней частями стенки заметна довольно широкая щель.

Как известно, котейки даже спустя многие годы продолжают справедливо занимать титул безоговорочных владык интернета, а чтобы в этом убедиться, предлагаем вам ознакомиться с традиционной подборкой смешных котиков.