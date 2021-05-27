Престарелый Казанова из Украины обокрал москвичку: детали курьеза

Украинский пенсионер-альфонс подселился к москвичке, а затем обокрал ее квартиру и скрылся.

Об этом 25 мая сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

64-летний Анатолий Вилюгин приехал в Москву, что бы заработать денег, но успехом эта затея не увенчалась и у него закончились деньги.

Спасением для мужчины стала 45-летняя бизнесвумен Елена Грицко, клоторая ни в чем не нуждалась, ведь зарабатывала деньги сама. Она и пустила Анатолия к себе жить.

Так, пока она приносила в дом деньги, он убирал, готовил, стирал и даже успел наладить отношения со взрослым сыном Елены.

Но внезапно, пока женщина была на работе, ей пришло сообщение от домочадца: "Я уезжаю в отпуск". После чего она сразу поехала домой, но обнаружила только беспорядок, как при ограблениях. Был украден ноутбук и все ее деньги, которые она спрятала в квартире, а от мужчины не осталось и следа.

Напомним, что 24 мая в Омской области в РФ депутат вместе с женой попали в скандал из-за съемок порнографии с несовершеннолетней школьницей.