Российский депутат прославился в сети, сняв на видео "тройничок" с женой и девочкой-подростком

В Омской области (Россия) депутат поселкового совета и его жена влипли в скандал со съемками порнографии с несовершеннолетней девушкой.

Как сообщает телеграм-канал LIFESHOT, речь идет о депутате Покровского сельского поселения от КПРФ Алексей Анищенко и его жене Ольге.

Они пригласили к себе 17-летнюю девушку и, напоив ее пивом, предложили втроем заняться сексом.

Сам Анищенко своё участие в "домашнем видео" признал.

Как оказалось, его жена и до этого "приглашала" к себе несовершеннолетних. Одной из таковых оказалась 15-летняя школьница, которая согласилась на съемки в порно за 3 тысячи рублей (1,1 тысяч грн).

Всего у нее было изъято около 80 Гб фото- и видеоматериалов.

Анищенко тоже оказался "непростым парнем" и ранее попадался на выращивании марихуаны.

Как сообщалось ранее, в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в лоб клиентки, которая приехала к нему договориться о тренировках.