Хотел произвести впечатление: в Москве мужчина выстрелил в лоб девушке (видео 18+)

В Москве 42-летний тренер по фигурному катанию выстрелил в лоб клиентки, которая приехала к нему договориться о тренировках.

Об этом вопиющем случае пишет Telegram-канал "Baza".

На опубликованном видео видно, как мужчина приставляет пистолет ко лбу девушки, видимо намереваясь произвести впечатление. После этого невозмутимо нажимает на курок и якобы в шутку стреляет из пистолета в голову девушке, забыв, что пистолет заряжен. Девушка чудом выжила, но находится в больнице. Заряд не пробил кость, однако серьёзно повредил лицо девушки.

Как сообщал "Телеграф", ранее в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по компании девушек, в результате чего одна из них была ранена. Врачи пытались сохранить ей жизнь, но безуспешно. После полуночи была констатирована ее смерть.