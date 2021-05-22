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Хотел произвести впечатление: в Москве мужчина выстрелил в лоб девушке (видео 18+)

Хотел произвести впечатление: в Москве мужчина выстрелил в лоб девушке (видео 18+)
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Москве 42-летний тренер по фигурному катанию выстрелил в лоб клиентки, которая приехала к нему договориться о тренировках.

Об этом вопиющем случае пишет Telegram-канал "Baza".

На опубликованном видео видно, как мужчина приставляет пистолет ко лбу девушки, видимо намереваясь произвести впечатление. После этого невозмутимо нажимает на курок и якобы в шутку стреляет из пистолета в голову девушке, забыв, что пистолет заряжен. Девушка чудом выжила, но находится в больнице. Заряд не пробил кость, однако серьёзно повредил лицо девушки.

В Кривом Роге мужчина из ревности расстрелял девушку и парня, а затем выпрыгнул с 8-го этажа

Как сообщал "Телеграф", ранее в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по компании девушек, в результате чего одна из них была ранена. Врачи пытались сохранить ей жизнь, но безуспешно. После полуночи была констатирована ее смерть.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

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Москва, Стрельба, Видео, Денис Егоров.
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