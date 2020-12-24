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Обстрел посреди улицы в Москве закончился трагически: все детали и видео момента

Обстрел посреди улицы в Москве закончился трагически: все детали и видео момента
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В среду, 23 декабря, в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по компании девушек, в результате чего одна из них была ранена. Врачи пытались сохранить ей жизнь, но безуспешно. После полуночи была констатирована ее смерть.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Mash" и "LIFE SHOT".

Погибшей оказалась 30-летняя хореограф и участница международных танцевальных конкурсов Наталья Пронина.

Она руководила танцевальной школой, давала мастер-классы и выступала сама. Занималась танцами с 6 лет, участвовала в межрегиональных конкурсах, ездила заграницу и сотрудничала со звёздами эстрады.

Момент нападения стрелка на Пронину на Профсоюзной улице зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также правоохранители обнаружили пистолет преступника, который устроил расстрел.

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"Убегая, он бросил его в подвальную яму возле дома на Профсоюзной. Речь идет про оружие внешне похожее на пистолет Макарова (возможно, переделанный на боевой) и самодельные патроны 9 калибра", - говорится в сообщении.

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Москва, Россия, Стрельба, ЧП.

Автор:

Телеграф
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