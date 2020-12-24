Обстрел посреди улицы в Москве закончился трагически: все детали и видео момента

В среду, 23 декабря, в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по компании девушек, в результате чего одна из них была ранена. Врачи пытались сохранить ей жизнь, но безуспешно. После полуночи была констатирована ее смерть.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Mash" и "LIFE SHOT".

Погибшей оказалась 30-летняя хореограф и участница международных танцевальных конкурсов Наталья Пронина.

Она руководила танцевальной школой, давала мастер-классы и выступала сама. Занималась танцами с 6 лет, участвовала в межрегиональных конкурсах, ездила заграницу и сотрудничала со звёздами эстрады.

Момент нападения стрелка на Пронину на Профсоюзной улице зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также правоохранители обнаружили пистолет преступника, который устроил расстрел.

"Убегая, он бросил его в подвальную яму возле дома на Профсоюзной. Речь идет про оружие внешне похожее на пистолет Макарова (возможно, переделанный на боевой) и самодельные патроны 9 калибра", - говорится в сообщении.