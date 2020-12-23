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"Не успел. Угрозы были давно". Всплыли тревожные предсмертные слова журналиста в Москве

"Не успел. Угрозы были давно". Всплыли тревожные предсмертные слова журналиста в Москве
19:14 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

23 декабря в Москве был найден мертвым журналист Михаил Бударагин. Накануне этого он жаловался, что за ним следят бандиты.

Об этом в ходе допроса рассказала его гражданская супруга Екатерина Андреева. 

По словам женщины, последние два года Бударагин был подавлен из-за долгов. Он даже просил у ее матери взять кредит на 2 миллиона, чтобы их закрыть - боялся, что отберут квартиру в Великом Новгороде, где живут его сын и бывшая жена. Тогда же публицист начал делать ставки на спорт - на футбол.

В день смерти журналист рассказал сожительнице, что ему на электронку пришло письмо с угрозами и он собирается пойти в полицию. В 23:55 мужчина отправил голосовое - сообщил, что ему не дали этого сделать, и попросил женщину вызвать полицейских к нему. Когда она приехала к дому, Бударагин уже был мертв.

На окне в подъезде следователи обнаружили отпечаток, идентичный его ботинку. Ноутбук, в котором якобы было письмо с угрозами, найти не удалось.

Как выснилось позже, погибший журналист Михаил Бударагин за пару часов до своей смерти (около 22:00) стоял и спокойно курил у подъезда. Его видела консьержка, выходившая вынести мусор. Никаких подозрительных людей рядом она не заметила. В 23:55 Бударагин отправил гражданской жене последнее голосовое сообщение, сказав, что за ним следят. А уже в 23:56 в Телеграм-канале Бударагина было опубликовано сообщение: "Возможно, со мной что-то случилось, раз вы это читаете. Это старое сообщение. Я каждый день меняю дату. Раз оно появилось - не успел. Угрозы были давно", - он также писал, что не планировал заканчивать жизнь самоубийством. 

Сотрудниками полиции был изъят телефон погибшего.

Стоит отметить, что 36-летний мужчина имел кредиты почти на 2 миллиона. Вернуть средства у журналиста пытались сразу 3 коллекторские конторы и 5 банков. Бударагин пытался продать загородный дом, чтобы закрыть долги. 

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Москва, Россия, Журналист, Михаил Будурагин.

Автор:

Телеграф
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