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Среда, 23.12.2020
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В Москве нашли мертвым писавшего про Суркова журналиста

В Москве нашли мертвым писавшего про Суркова журналиста
Обновлено 12:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Москве найден мертвым журналист Михаил Бударагин. Тело мужчины было обнаружено во дворе дома, в котором живет его теща.

В ходе выяснений обстоятельств смерти публициста, супруга погибшего Екатерина Андреева заявила, что вечером перед трагедией ей начали приходить странные сообщения с телефона мужа. Так, в одном из них он заявил, что сбежал от преследующих его бандитов.

Тогда же Екатерина попросила мать поискать мужа, и сама направилась к ее дому на такси.

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Ранее, по словам вдовы, журналист жаловался ей на то, что у него много долгов, возникших из-за ставок на спортивные соревнования.

Михаилу Бадарагину было 36 лет. В прошлом он был главным редактором официального сайта "Единой России", а также членом "Молодой гвардии Единой России". Бударагин работал шеф-редактором издания "Актуальные комментарии", который принадлежит бывшему куратору Кремля по Донбассу Владиславу Суркову.

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Россия, Михаил Бударагин.

Автор:

Телеграф
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