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Посадят или убьют: озвучен прогноз по судьбе Навального в России

Посадят или убьют: озвучен прогноз по судьбе Навального в России
18:10 Сегодня Телеграф фото: РБК

Главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat и автор расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального сотрудниками ФСБ РФ Христо Грозев уверен, что возвращаться в Россию оппозиционеру опасно для жизни.

Такое мнение он высказал в интервью изданию Гордон.

"Как максимум, может, не ФСБ, потому что сейчас оно уже слишком на слуху, но другие, которые пытаются сделать одолжение Кремлю, его убьют", – сказал он, добавив, что убить Навального могут олигархи или политики.

Как минимум, по словам эксперта, оппозиционного политика могут обвинить в шпионаже.

"Он (Навальный, - Авт.) просидит, по крайней мере, долго в тюрьме. Его зальют новой грязью, выдвинут обвинения в шпионаже и так далее", -  уточнил Грозев, отметив, что возвращение Навального в Россию было бы правильным политическим решением.

Помимо этого, исследователь признался, что Навальный делился с ним намерением вернуться в РФ.

Как сообщалось ранее, российские СМИ нашли в скандальном разговоре Навального и офицера ФСБ "след СБУ"

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Россия, Прогнозы, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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