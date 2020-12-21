Решает один человек: в России рассказали, кто дал команду отравить Навального

Ответственность за организацию отравления Навального лежит исключительно на одном авторе, вне зависимости от имен исполнителей.

Таково мнение обозревателя “Эха Москвы” Юлии Латыниной. По ее словам: “единственный человек, кто может принимать решение о судьбе Навального – это, конечно, Путин. Пупкин, Васькин, даже Бортников это решение не принимает”.

Напомним о неудачной попытке отравления политического деятеля оппозиции Алексея Навального стало известно 20 августа 2020 года.

Проблемы со здоровьем у оппозиционера возникли во время перелета из Томска в Москву, в следствии чего самолет совершил незапланированную посадку в Омске. После 2-х дней искусственной комы и подключения к аппарату ИВЛ политика перевели на лечение в клинику “Шаритэ” в Берлине.

Информация о том, что Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы “Новичок”, была предоставлена 2 сентября Федеральным правительством Германии на основе данных спецлаборатории Бундесвера, а позднее было подтверждено исследованиями во Франции и Швеции.

Лечение, тем не менее, проходило успешно, и уже 7 сентября клиникой была предоставлена информация о выводе Навального из искусственной комы, а также о том, что политик начал реагировать на речь. Больной уверенно шел на поправку, 14 сентября был отключен от аппарата ИВЛ и даже мог ненадолго встать, а 22 сентября был выписан и клиники. Однако международный резонанс, вызванный отравлением не утихает до сих пор, и расследование дела все еще не закрыто.

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На днях журналисты опубликовали резонансное расследование, где рассказали о причастности ФСБ к отравлению.