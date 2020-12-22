Россияне нашли "украинский след" в деле отравления Навального

Накануне один из сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, признался в содеянном и раскрыл подробности спецоперации. В то же время спецслужбы РФ усмотрели в расследовании "след иностранных спецслужб".

Об этом сообщают росСМИ.

"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях", - говорят в российских СМИ.

В сообщении ФСБ подчеркивается, что данная технология уже не раз использовалась в "в антироссийских акциях", и это якобы даже может быть работа Службы безопасности Украины, - такое предположение выдвинули пропагандисты.

Читайте также в материале "Телеграфа": В деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального вскрылась одна любопытная деталь.