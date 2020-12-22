Скачать
Вторник, 22.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене
Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене
О прививках открыто не говорят: как в Канаде проходит вакцинация от коронавируса
О прививках открыто не говорят: как в Канаде проходит вакцинация от коронавируса
Зеленский уже нашел замену Ковалив: кто такая Юлия Свириденко и что о ней известно
Зеленский уже нашел замену Ковалив: кто такая Юлия Свириденко и что о ней известно
Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020
Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020

Россияне нашли "украинский след" в деле отравления Навального

Россияне нашли "украинский след" в деле отравления Навального
10:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Накануне один из сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, признался в содеянном и раскрыл подробности спецоперации. В то же время спецслужбы РФ усмотрели в расследовании "след иностранных спецслужб".

Об этом сообщают росСМИ.

"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях", - говорят в российских СМИ.

В сообщении ФСБ подчеркивается, что данная технология уже не раз использовалась в "в антироссийских акциях", и это якобы даже может быть работа Службы безопасности Украины, - такое предположение выдвинули пропагандисты.

Читайте также в материале "Телеграфа": В деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального вскрылась одна любопытная деталь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ФСБ, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку
02 Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
03 Путин отправил наемников в зону еще одного конфликта и потерпел неудачу
04 Днепр и область за сутки потрясли сразу три трагических ЧП: детали, фото и видео
05 Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасен для детей, возможно неуязвим для тестов и вакцин: что медики говорят про новый коронавирус
Опасен для детей, возможно неуязвим для тестов и вакцин: что медики говорят про новый коронавирус
Доллар подорожал, евро укрепилось: курс валют на 22 декабря
Доллар подорожал, евро укрепилось: курс валют на 22 декабря
Россияне нашли &quot;украинский след&quot; в деле отравления Навального
Россияне нашли "украинский след" в деле отравления Навального
Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь