"Командная работа": две пчелы открутили бутылку "фанты" и повеселили сеть (видео)

В сети стало вирусным видео того, как суровые пчелы из бразильского Сан-Паулу демонстрируют чудеса командной работы для того, чтобы добраться до "вкусняшек".

Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале "Алгоритм".

На видео видно, как две пчелы, взявшись за крышечку бутылки газированного напитка с двух сторон, открутили ее и сбросили.

"Командная работа и вот это все", - подписали ролик авторы видео.

"Вместе и отца легче бить", - пошутили о ситуации администраторы телеграм-канала.

Неизвестно смогли ли насекомые напиться сладкого напитка, как и то, смогли ли они выбраться после этого из бутылки.

Как сообщалось ранее, по сети разлетелось видео того, как кот удивительным образом "просачивается" в комнату сквозь очень узкую щель в кухонном ящике.