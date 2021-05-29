Конфуз в прямом эфире: российский журналист "засветил" голую женщину на украинском телеканале (видео)

Во время прямого эфира на телеканале "Украина" случилась курьезная ситуация.

Ведущие попытались связаться с заместителем главного редактора телеканала "Дождь" Дмитрием Еловским, чтобы обсудить с ним итоги встречи в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко, но у того, видимо, возникли технические проблемы.

Пытаясь их устранить, девушка-оператор ненадолго развернула камеру и появилась в прямом эфире с обнаженной грудью.

Включение прервали, а ведущие пошутили, что "связь не готова технически" и пообещали связаться с Еловским чуть позже.

О ситуации высказались и пользователи сети.

Как сообщалось ранее, в российском Омске журналистка в прямом эфире рассказывала о развитии медицины в регионе, но это не понравилось местной бабушке, которая решила пинками и кулаками прогнать репортеров.