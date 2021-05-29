"Пошла отсюда": агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку

В российском Омске у журналистки, ведущей прямой репортаж, возникла "нештатная ситуация" в виде агрессивной местной жительницы.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал MASH.

Журналистка вела репортаж о том, как местные власти поставляют новое медицинское оборудование в местную клинику и модернизируют медсферу. В это время к ней подошла пожилая женщина и со словами "ану пошла отсюда", начала прогонять репортера.

Ведущий телепередачи остался невозмутимым и завершил включение, назвав происходящее "нештатной ситуацией".

О том, что случилось с журналисткой после отключения, не сообщается.

Как сообщалось ранее, в российском Оренбурге местные жители решили провести акцию, целью которой является "изгнание бесов" из местных чиновников и "снятие проклятия" с мэрии.