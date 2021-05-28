Россияне решились "изгонять бесов" из местных чиновников

Житель Оренбурга подал уведомление о проведении акции для снятия проклятия с городских чиновников.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Урал. МБХ медиа"

Денис Веркашанцев зарегистрировал уведомление о проведении 7 июня акции с целью снятия проклятия с мэрии и изгнания бесов.

В документе говорится, что акция пройдет в формате крестного хода с использованием тряпок‌ ‌на‌ ‌палках,‌ ‌раскрашенных‌ ‌досок,‌ ‌благовоний,‌ ‌связок‌ ‌чеснока и ‌молитв ‌вокруг‌ ‌здания‌ ‌администрации‌ ‌Оренбурга. В уведомлении указано, что здание мэрии необходимо обойти семь раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском супермаркете Азбука вкуса продаются салфетки с "секретом".