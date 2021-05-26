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"Это что?" Россияне нашли похабные влажные салфетки в супермаркете (видео)

"Это что?" Россияне нашли похабные влажные салфетки в супермаркете (видео)
05:39 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В российском супермаркете Азбука вкуса продаются салфетки с "секретом".

В чем он, можно судить из видео, опубликованного в Telegram.

"Небольшой привет от дизайнера упаковки", - говорится в подписи к кадрам.

На видео, видно, как девушка раскрывает салфетки, и в итоге, часть, которая раскрывается, напоминает мужской половой орган.

В ролике видно, что и сами покупатели салфеток не ожидали такого подвоха.

"Азбука вкуса! Это что?" – пытаются понять ноу-хау от рекламщиков авторы видео.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве произошел необычный случай: мужчина придумал оригинальный способ развлечься и надел на свой половой орган гайку, а вот освободить гениталии от нее уже не смог.

Также в Москве (Россия) ядовитый паук-птицеед укусил своего хозяина за половой орган.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 361

Все по теме:

Россия, Видео, Азбука вкуса.
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